США продлили лицензию на морские поставки российской нефти

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США решили продлить разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры, сообщил глава ведомства Скотт Бессент в соцсети X.
"Минфин США выдает временную 30-дневную генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны получили возможность временно получить доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море", — написал он в соцсети X.
Срок действия предыдущей лицензии закончился в минувшую субботу. Как отмечает агентство Reuters, решение о продлении приняли после того, как несколько стран запросили дополнительное время для покупки топлива у Москвы.
Разрешение продлевают уже во второй раз: до этого Штаты выпустили генеральную лицензию на продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля, а изначально эту меру ввели еще в марте. Это было сделано, чтобы разгрузить мировой рынок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и не допустить резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.
Цены на топливо начали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана. Стороны обмениваются ударами с конца февраля. Это привело к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.