Рейтинг@Mail.ru
США продлили лицензию на морские поставки российской нефти - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 18.05.2026 (обновлено: 22:04 18.05.2026)
США продлили лицензию на морские поставки российской нефти

Бессент: США продлили разрешение на поставки российской нефти на 30 дней

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин США продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры.
  • Срок действия лицензии закончился 16 мая.
  • Отмечается, что ее решили продлить еще на 30 дней после того, как несколько стран запросили дополнительное время для покупки топлива у Москвы.
ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США решили продлить разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры, сообщил глава ведомства Скотт Бессент в соцсети X.
"Минфин США выдает временную 30-дневную генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны получили возможность временно получить доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море", — написал он в соцсети X.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Сенатор рассказал о санкциях США против импортеров российской нефти
Вчера, 03:20
Срок действия предыдущей лицензии закончился в минувшую субботу. Как отмечает агентство Reuters, решение о продлении приняли после того, как несколько стран запросили дополнительное время для покупки топлива у Москвы.
Разрешение продлевают уже во второй раз: до этого Штаты выпустили генеральную лицензию на продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля, а изначально эту меру ввели еще в марте. Это было сделано, чтобы разгрузить мировой рынок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и не допустить резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.
Цены на топливо начали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана. Стороны обмениваются ударами с конца февраля. Это привело к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Они обнаглели: Россия тихо делает миллиарды в новой зоне интересов США
16 мая, 08:00
 
В миреМинистерство финансов СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссияЭкономикаЭнергетикаТопливоНефтьСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала