Рейтинг@Mail.ru
США объявили войну институтам ЕС, заявила Меркель - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 18.05.2026
США объявили войну институтам ЕС, заявила Меркель

Меркель: администрация США объявила войну институтам ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангела Меркель заявила, что США при нынешней администрации объявили войну мультилатерализму и многосторонним институтам, включая институты Европейского союза.
  • Бывший канцлер Германии отметила серьезное расхождение в интересах между ЕС и США и подчеркнула необходимость укрепления оборонительного союза.
БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что нынешняя администрация США "объявила войну" институтам Европейского союза.
"США при нынешней администрации разработали стратегию безопасности, в которой они, по сути, объявляют войну мультилатерализму и всем многосторонним институтам. Тем самым и Европейскому союзу. По крайней мере институтам Европейского союза - не государствам-членам ЕС, а именно его институтам", - заявила Меркель на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Меркель призвала европейских политиков не недооценивать Путина
Вчера, 16:47
По ее словам, это говорит о серьезном расхождении в интересах и такого в отношениях с США еще не было.
"И это новая ситуация, с которой нам приходится иметь дело. Тем не менее, мы находимся в общем оборонительном союзе, и этот альянс действует. И с нашей, европейской стороны следовало сделать все возможное, чтобы сохранить и укрепить его", - сказала Меркель, отметив, что члены НАТО сталкиваются с фундаментальными вызовами внутри альянса.
Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, но ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Трамп оценил стоимость США
Вчера, 17:06
 
В миреСШАГерманияБлижний ВостокАнгела МеркельДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала