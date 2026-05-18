США объявили войну институтам ЕС, заявила Меркель

БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что нынешняя администрация США "объявила войну" институтам Европейского союза.
"США при нынешней администрации разработали стратегию безопасности, в которой они, по сути, объявляют войну мультилатерализму и всем многосторонним институтам. Тем самым и Европейскому союзу. По крайней мере институтам Европейского союза - не государствам-членам ЕС, а именно его институтам", - заявила Меркель на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.
По ее словам, это говорит о серьезном расхождении в интересах и такого в отношениях с США еще не было.
"И это новая ситуация, с которой нам приходится иметь дело. Тем не менее, мы находимся в общем оборонительном союзе, и этот альянс действует. И с нашей, европейской стороны следовало сделать все возможное, чтобы сохранить и укрепить его", - сказала Меркель, отметив, что члены НАТО сталкиваются с фундаментальными вызовами внутри альянса.
Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, но ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
