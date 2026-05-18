США намерены разместить в космосе 7800 перехватчиков для "Золотого купола"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США планируют разместить в космосе группировку из 7800 спутников-перехватчиков для системы ПРО "Золотой купол".
- На разработку, развертывание и эксплуатацию космических перехватчиков потребуется 743 миллиарда долларов, что составит 60% общей стоимости "Золотого купола".
- По оценке конгресса, "Золотой купол" не сможет полностью отразить массированную ракетную атаку со стороны крупных ядерных держав.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты для работы системы ПРО "Золотой купол" должны будут разместить в космосе группировку из 7800 спутников-перехватчиков, выяснило РИА Новости на основе анализа документов конгресса США.
Бюджетное управление конгресса США в среду оценило стоимость "Золотого купола" в 1,2 триллиона долларов, что более чем в шесть раз превышает оценку Пентагона.
На разработку, развертывание и эксплуатацию космических перехватчиков потребуется 743 миллиарда долларов, что составит 60% общей стоимости "Золотого купола", следует из изученных РИА Новости документов.
Эшелон из тысячи спутников нужен, чтобы перехватчик всегда оказывался над местом пуска ракеты и мог ее перехватить в первые минуты полета.
Каждый спутник может прослужить только около пяти лет, после чего сойдет с орбиты. Для поддержания группировки США придется ежегодно запускать около 1600 новых аппаратов стоимостью 22 миллиона долларов каждый.
В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что архитектура "Золотого купола" выбрана, а ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что проект "Золотой купол" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом общемировой стратегической стабильности.