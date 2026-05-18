США намерены разместить в космосе 7800 перехватчиков для "Золотого купола"

Краткий пересказ от РИА ИИ США планируют разместить в космосе группировку из 7800 спутников-перехватчиков для системы ПРО "Золотой купол".

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты для работы системы ПРО "Золотой купол" должны будут разместить в космосе группировку из 7800 спутников-перехватчиков, выяснило РИА Новости на основе анализа документов конгресса США.

Бюджетное управление конгресса США в среду оценило стоимость "Золотого купола" в 1,2 триллиона долларов, что более чем в шесть раз превышает оценку Пентагона

На разработку, развертывание и эксплуатацию космических перехватчиков потребуется 743 миллиарда долларов, что составит 60% общей стоимости "Золотого купола", следует из изученных РИА Новости документов.

Эшелон из тысячи спутников нужен, чтобы перехватчик всегда оказывался над местом пуска ракеты и мог ее перехватить в первые минуты полета.

Каждый спутник может прослужить только около пяти лет, после чего сойдет с орбиты. Для поддержания группировки США придется ежегодно запускать около 1600 новых аппаратов стоимостью 22 миллиона долларов каждый.

При этом, по оценке конгресса, "Золотой купол" не сможет полностью отразить массированную ракетную атаку со стороны крупных ядерных держав, в том числе потенциальные удары России или Китая

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что архитектура "Золотого купола" выбрана, а ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.