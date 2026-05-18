Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили Киеву мрачные новости про переговоры с Россией - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 18.05.2026 (обновлено: 02:31 18.05.2026)
В США сообщили Киеву мрачные новости про переговоры с Россией

Newsweek: проблемы в отношениях с Польшей ослабят позицию Киева на переговорах

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной может ухудшить позицию Киева на переговорах с Россией.
  • Ухудшение отношений между Польшей и Украиной может привести к проблемам с будущими военными планами Украины, а также с ее отношениями с ЕС и НАТО.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной может ухудшить позицию Киева на переговорах с Россией, пишет журналистка Newsweek Джульетта Бретан.
"Поскольку Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, это ухудшение отношений может привести к проблемам с будущими военными планами Украины, а также с ее отношениями с ЕС и НАТО", — отмечает она.
Медицинский работник в больнице в Польше - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
СМИ: в Польше начались массовые увольнения врачей с Украины
15 мая, 10:11
По ее мнению, последствия этой напряженности между Польшей и Украиной могут увеличить вероятность выполнений требований России.
"За столом переговоров последствия этой напряженности между Польшей и Украиной могут увеличить вероятность того, что требования России будут выполнены, особенно в отношении уступки территорий, <…>", — пишет журналистка.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Польша не будет ставить интересы Украины выше своих, заявил Навроцкий
12 ноября 2025, 11:39
В феврале президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для беженцев с Украины. По данным издания Rzeczpospolita, закон об оказании помощи гражданам Украины, действующий с 2022 года, предоставил отдельную правовую базу, облегчающую правила проживания, трудоустройства, получения льгот и возможности обучения для беженцев из Украины. Однако новый закон постепенно отменяет эту систему, и основные элементы поддержки будут включены в общие положения о защите иностранных граждан.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Флаг Польши и НАТО на польском танке - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Польше признались, что используют Украину как полигон для испытаний
27 апреля, 17:19
 
В миреУкраинаПольшаРоссияКароль НавроцкийУкраинская повстанческая армияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала