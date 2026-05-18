В США сообщили Киеву мрачные новости про переговоры с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной может ухудшить позицию Киева на переговорах с Россией.
- Ухудшение отношений между Польшей и Украиной может привести к проблемам с будущими военными планами Украины, а также с ее отношениями с ЕС и НАТО.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной может ухудшить позицию Киева на переговорах с Россией, пишет журналистка Newsweek Джульетта Бретан.
По ее мнению, последствия этой напряженности между Польшей и Украиной могут увеличить вероятность выполнений требований России.
"За столом переговоров последствия этой напряженности между Польшей и Украиной могут увеличить вероятность того, что требования России будут выполнены, особенно в отношении уступки территорий, <…>", — пишет журналистка.
Польша не будет ставить интересы Украины выше своих, заявил Навроцкий
12 ноября 2025, 11:39
В феврале президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для беженцев с Украины. По данным издания Rzeczpospolita, закон об оказании помощи гражданам Украины, действующий с 2022 года, предоставил отдельную правовую базу, облегчающую правила проживания, трудоустройства, получения льгот и возможности обучения для беженцев из Украины. Однако новый закон постепенно отменяет эту систему, и основные элементы поддержки будут включены в общие положения о защите иностранных граждан.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация