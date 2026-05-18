"Это не остановить": в США сделали заявление о начале революции - РИА Новости, 18.05.2026
01:26 18.05.2026 (обновлено: 03:53 18.05.2026)
"Это не остановить": в США сделали заявление о начале революции

Экс-конгрессвумен Грин предупредила о революции в США в случае вторжения в Иран

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что если президент Дональд Трамп решит отправить американских военных в Иран, то в США произойдет революция.
  • Она пригрозила созданием коалиции, которая сможет отстранить руководство страны от власти.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. США ждет революция, если президент Дональд Трамп решит отправить американских военных в Иран, заявила в соцсети Х бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит", — написала она, отметив, что нынешняя администрация нарушила обещание не начинать войны.
Тейлор Грин пригрозила созданием коалиции, которая сможет отстранить руководство страны от власти.
"Коалиция объединится и это будет не остановить. Я позабочусь об этом. Покончим с этой войной. Это глупо", — пообещала экс-конгрессвумен.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Трамп заявил в среду, что США завершат операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона.
В миреСШАИранДональд ТрампМарджори Тейлор ГринВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
