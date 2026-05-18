Мишустин призвал производить все средства передвижения на российском ПО - РИА Новости, 18.05.2026
10:44 18.05.2026 (обновлено: 10:53 18.05.2026)
Мишустин призвал производить все средства передвижения на российском ПО

Мишустин: все средства передвижения должны производиться на российском ПО

© РИА Новости / Максим Блинов | Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все средства передвижения должны производиться и проектироваться на отечественном программном обеспечении.
  • Михаил Мишустин осмотрел выставку и стенды перед участием в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
  • Система автоматизированного проектирования отечественного производства допустила промышленную эксплуатацию российского программного обеспечения к основным технологическим объектам, отметил Мишустин.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Все средства передвижения, включая автомобили и самолеты, должны производиться и проектироваться на отечественном программном обеспечении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник приехал в Нижний Новгород для участия в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Перед этим он осмотрел выставку и стенды.
"Все, так или иначе, средства передвижения должны в ближайшем будущем производиться, проектироваться, рассчитываться на отечественном программном продукте", - сказал Мишустин во время осмотра выставки.
Он отметил, что система автоматизированного проектирования отечественного производства допустила промышленную эксплуатацию российского программного обеспечения к основным технологическим объектам - производству автомобилей, элементов космических аппаратов, самолетов.
