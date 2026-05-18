Мурашко рассказал, какие справки можно получить без посещения врача

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне могут получить ряд медицинских документов через «Госуслуги» без посещения врача.

Через портал «Госуслуги» доступны такие услуги, как запись к врачу, на диспансеризацию и профосмотры, вызов врача на дом, просмотр электронной медицинской карты.

В сервисе можно получить различные медицинские документы, включая рецепт на лекарство, сертификат о профилактических прививках, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение и другие.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне через "Госуслуги" могут получить без посещения врача ряд медицинских документов, таких как рецепт на лекарство, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"На "Госуслугах" сейчас представлено множество сервисов, через которые существует возможность получить медицинские документы без посещения врача", - сказал министр.

Он уточнил, что на данный момент через портал единых государственных услуг россиянам доступны запись к врачу, на диспансеризацию и профосмотры. Также представлена возможность вызова врача на дом, просмотра электронной медицинской карты, получения различных медицинских справок и другое.

Внутри сервиса можно получить направление на госпитализацию, рецепт на лекарство, справку об отсутствии противопоказаний к занятию спортом, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения, справку о постановке на учет по беременности, сертификат о профилактических прививках, выписку из истории болезни, а также справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение.