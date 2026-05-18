04:20 18.05.2026
Мурашко рассказал, какие справки можно получить без посещения врача

Мурашко: без посещения врача можно получить рецепт на лекарство

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Михаил Мурашко
Михаил Мурашко. Архивное фото
  • Россияне могут получить ряд медицинских документов через «Госуслуги» без посещения врача.
  • Через портал «Госуслуги» доступны такие услуги, как запись к врачу, на диспансеризацию и профосмотры, вызов врача на дом, просмотр электронной медицинской карты.
  • В сервисе можно получить различные медицинские документы, включая рецепт на лекарство, сертификат о профилактических прививках, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение и другие.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне через "Госуслуги" могут получить без посещения врача ряд медицинских документов, таких как рецепт на лекарство, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"На "Госуслугах" сейчас представлено множество сервисов, через которые существует возможность получить медицинские документы без посещения врача", - сказал министр.
Он уточнил, что на данный момент через портал единых государственных услуг россиянам доступны запись к врачу, на диспансеризацию и профосмотры. Также представлена возможность вызова врача на дом, просмотра электронной медицинской карты, получения различных медицинских справок и другое.
Внутри сервиса можно получить направление на госпитализацию, рецепт на лекарство, справку об отсутствии противопоказаний к занятию спортом, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения, справку о постановке на учет по беременности, сертификат о профилактических прививках, выписку из истории болезни, а также справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение.
Кроме того, гражданам доступны сведения о полисе обязательного медицинского страхования, электронный больничный, в том числе через национальный мессенджер "Макс".
