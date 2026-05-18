СМИ: Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану на случай, если Дональд Трамп отдаст приказ их возобновить, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
© Donald J. Trump/Truth Social
Пост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа
"В качестве целей рассматриваются объекты энергетики и инфраструктуры", — говорится в материале.
По данным СМИ, накануне Трамп обсудил дальнейшие действия в отношении ИРИ с высокопоставленными чиновниками администрации Белого дома. На встрече, проходившей в его гольф-клубе в штате Вирджиния, присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.
Телеканал не привел подробностей, однако в материале сказано, что президент США разочарован продолжающейся блокадой Ормузского пролива и ее влиянием на мировые цены на нефть.
В воскресенье агентство Fars сообщило, что Вашингтон ответил на мирное предложение Тегерана, выдвинув пять условий. Среди них — отказ от выплат репараций и разморозки даже 25 процентов заблокированных иранских активов, вывоз из ИРИ и передача США 400 килограммов урана, работа только одного из ядерных объектов на территории исламской республики, остановка боевых действий в зависимости от итогов от переговоров.
По сути все эти пункты противоречат проекту соглашения, который Иран несколько раз отправлял американцам. Так, в последнем варианте документа Тегеран предлагает прекратить войну на всех фронтах, снять санкции, разморозить иранские средства, компенсировать ущерб от боевых действий и признать право ИРИ на суверенитет над Ормузским проливом.