СМИ: Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану

04:36 18.05.2026 (обновлено: 09:33 18.05.2026)
CNN: Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание Пентагона в Вашингтоне, США
Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану на случай, если Трамп отдаст приказ их возобновить.
  • В качестве мишеней рассматриваются объекты энергетики и инфраструктуры.
  • Президент США обсудил дальнейшие действия в отношении ИРИ с высокопоставленными чиновниками из Белого дома.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану на случай, если Дональд Трамп отдаст приказ их возобновить, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"В качестве целей рассматриваются объекты энергетики и инфраструктуры", — говорится в материале.
По данным СМИ, накануне Трамп обсудил дальнейшие действия в отношении ИРИ с высокопоставленными чиновниками администрации Белого дома. На встрече, проходившей в его гольф-клубе в штате Вирджиния, присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.
Телеканал не привел подробностей, однако в материале сказано, что президент США разочарован продолжающейся блокадой Ормузского пролива и ее влиянием на мировые цены на нефть.
В воскресенье агентство Fars сообщило, что Вашингтон ответил на мирное предложение Тегерана, выдвинув пять условий. Среди них — отказ от выплат репараций и разморозки даже 25 процентов заблокированных иранских активов, вывоз из ИРИ и передача США 400 килограммов урана, работа только одного из ядерных объектов на территории исламской республики, остановка боевых действий в зависимости от итогов от переговоров.
По сути все эти пункты противоречат проекту соглашения, который Иран несколько раз отправлял американцам. Так, в последнем варианте документа Тегеран предлагает прекратить войну на всех фронтах, снять санкции, разморозить иранские средства, компенсировать ущерб от боевых действий и признать право ИРИ на суверенитет над Ормузским проливом.
В миреИзраильСШАИранДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский проливСтив УиткоффЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
