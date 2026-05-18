Ученые заметили на Солнце опасные пятна невероятных размеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На обратной стороне Солнца образовалась огромная группа пятен, которая через неделю станет видна с Земли.
- Ученые назвали ее одной из самых опасных за последние годы.
- Подобная группа пятен последний раз наблюдалась два года назад и вызвала сильную магнитную бурю.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На обратной стороне Солнца образовалась огромная группа пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Новый центр активности ученые считают одним из самых опасных за последние годы. Нечто подобное наблюдалось на Солнце два года назад, произошедшая тогда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.
"Крупные группы пятен привлекают внимание прежде всего потому, что размер активной области обычно прямо пропорционален мощности происходящих здесь солнечных событий. Это связано с тем, что вспышки черпают энергию из магнитного поля Солнца, а поток и напряженность последнего, в свою очередь, прямо связаны с размером пятен. В результате самые сильные вспышки в истории без исключения происходили в активных областях рекордного размера", — рассказали ученые.
C Земли новая область станет видна примерно через неделю, а еще через неделю она переместится в наиболее опасное положение — точно напротив нашей планеты. В лаборатории не исключили, что за такое время центр может как полностью исчезнуть, так и набрать энергию.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
