Ученые заметили на Солнце опасные пятна невероятных размеров

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На обратной стороне Солнца образовалась огромная группа пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Новый центр активности ученые считают одним из самых опасных за последние годы. Нечто подобное наблюдалось на Солнце два года назад, произошедшая тогда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

"Крупные группы пятен привлекают внимание прежде всего потому, что размер активной области обычно прямо пропорционален мощности происходящих здесь солнечных событий. Это связано с тем, что вспышки черпают энергию из магнитного поля Солнца, а поток и напряженность последнего, в свою очередь, прямо связаны с размером пятен. В результате самые сильные вспышки в истории без исключения происходили в активных областях рекордного размера", — рассказали ученые.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.