Мишустин рассказал об использовании российского софта на предприятиях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Российский софт используется уже более чем на 10 миллионах рабочих мест на тысячах предприятий по стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства выступил на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде. Во время своего выступления глава кабмина подчеркнул, что российские компании все чаще отдают предпочтения отечественному софту.
"Он используется уже более чем на 10 миллионах рабочих мест, обеспечивая управление финансами и бизнес-процессами на тысячах предприятий по всей стране", - сказал Мишустин.