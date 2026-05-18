СК Белоруссии начал производство в отношении музыканта Михалка

МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил о начале специального производства в отношении одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой" - певца Сергея Михалка, он обвиняется по двум статья уголовного кодекса.

"Дата начала специального производства – 18.05.2026", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Михалок обвиняется по части 1 статьи 130 и части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Белоруссии . "Обвиняемому Михалку С.В. необходимо явиться по адресу: г. Минск , ул.Физкультурная, 31", - отмечается в сообщении.

Статья 130 предусматривает наказание за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Наказание по части 1 предусматривает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Статья 368 предусматривает наказание за оскорбление президента Белоруссии, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий. По части 1 за это предусмотрен штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.