СК Белоруссии начал производство в отношении музыканта Михалка

МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил о начале специального производства в отношении одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой" - певца Сергея Михалка, он обвиняется по двум статья уголовного кодекса.
"Дата начала специального производства – 18.05.2026", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Михалок обвиняется по части 1 статьи 130 и части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Белоруссии. "Обвиняемому Михалку С.В. необходимо явиться по адресу: г. Минск, ул.Физкультурная, 31", - отмечается в сообщении.
Статья 130 предусматривает наказание за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Наказание по части 1 предусматривает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
Статья 368 предусматривает наказание за оскорбление президента Белоруссии, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий. По части 1 за это предусмотрен штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Сергей Михалок является одним из основателей группы "Ляпис Трубецкой" в 1999 году. В 2014 году из-за внутренних конфликтов группа распалась на два коллектива - Trubetskoy и Brutto. В Белоруссии группа Михалка попала в черный список за критику власти. В настоящее время музыкант проживает на Украине.
