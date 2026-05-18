07:15 18.05.2026
В Турции предупредили туристов о штрафе за использование "пиратского" такси

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Турции пассажирам нелегального «пиратского» такси на курортах грозит штраф в размере 3800 лир (85 долларов).
  • «Пиратские» такси в Турции действуют нелегально, их можно вызвать через мессенджеры, а стоимость поездки, как правило, ниже, чем у официальных такси.
  • За одну неделю в результате рейдов пресечена деятельность восьми «пиратских» такси.
СТАМБУЛ, 18 мая – РИА Новости. Пассажирам нелегального "пиратского" такси на турецких курортах грозит штраф в размере 3,8 тысячи лир (85 долларов), экономия на поездке может обойтись дорого, сообщил РИА Новости председатель палаты водителей такси Аланьи Али Аккая.
"Пиратское" такси в Турции действует нелегально, водителей можно вызвать через мессенджеры. Стоимость поездки как правило ниже, чем у официальных такси, предприниматели не выплачивают налоги, а в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира.
"Ответственность грозит не только водителю пиратского такси, но и пассажирам – каждого оштрафуют на 3800 лир. Мы регулярно проводим проверки, дорожная полиция нередко штрафует пассажиров, причем как местных жителей, так и иностранцев. Попытка сэкономить на поездке приведет к потерям", - рассказал Аккая.
Аккая ранее сообщил агентству, что за одну неделю в результате рейдов пресечена деятельность восьми "пиратских" такси.
Источник: власти Турции держат под контролем цены на отдых
