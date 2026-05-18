В работе каршеринга «Делимобиль» произошел сбой.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сбой произошел в работе каршеринга "Делимобиль", в частности пользователи не могут начать аренду из-за проблем со связью в автомобилях сервиса, выяснил корреспондент РИА Новости.

« "Ошибка. Слабое интернет-соединение с автомобилем, попробуйте снова через минуту", - говорится во всплывающем окне при попытке открыть машину через приложение "Делимобиля".

Также при попытке дозвониться в службу поддержки можно услышать прерывистый и зависающий голос автоответчика, сообщающий о том, что операторы сейчас заняты.