В работе каршеринга «Делимобиль» произошел сбой.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сбой произошел в работе каршеринга "Делимобиль", в частности пользователи не могут начать аренду из-за проблем со связью в автомобилях сервиса, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Ошибка. Слабое интернет-соединение с автомобилем, попробуйте снова через минуту", - говорится во всплывающем окне при попытке открыть машину через приложение "Делимобиля".
Также при попытке дозвониться в службу поддержки можно услышать прерывистый и зависающий голос автоответчика, сообщающий о том, что операторы сейчас заняты.
Помимо этого, в понедельник ряд СМИ сообщил о проблемах пользователей данного каршеринга с завершением поездки.