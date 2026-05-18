16:42 18.05.2026 (обновлено: 17:46 18.05.2026)
Чингиз Айтматов войдет в следующее издание учебника истории России

Первое заседание российско-кыргызского экспертно-консультативного совета по истории в штаб-квартире РВИО
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Упоминание о Чингизе Айтматове войдет в следующее издание учебника истории России для девятого класса.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Упоминание о великом советском писателе Чингизе Айтматове войдет в следующее издании учебника истории России для девятого класса, сообщил замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.
В понедельник в штаб-квартире РВИО проходит первое заседание российско-кыргызского экспертно-консультативного совета по истории.
"Сегодня мы уже результативно поработали, потому что ответственный секретарь российской линейки учебников (истории РФ - ред.) уже подтвердил, что в следующем издании Чингиз Торекулович Айтматов будет включен в ряд выдающихся советских писателей. А вообще-то, конечно, всемирных писателей, потому что это всемирное наследие. И это уже говорит о том, что это наша общая история, наша общая культура", - сказал Овсиенко.
В Советском Союзе манкурта — пленника, превращённого в раба, который не помнит ничего из предыдущей жизни — из романа Чингиза Айтматова знали почти все, отметил он.
Российско-кыргызский экспертно-консультативный совет по истории нацелен на координацию усилий, связанных с защитой исторической правды, сохранение памяти об общей истории России и Кыргызстана, отражаемой в том числе в учебной литературе.
Чингиз Айтматов - советских писатель, прозаик, сценарист, драматург. Его произведения переведены на 175 языков мира, общий тираж которых составил не менее 80 миллионов. Широкую известность принесла повесть "Джамиля" о любви, выдержавшей все испытания, о праве ранее угнетенной киргизской женщины на личное счастье и общественную деятельность.
