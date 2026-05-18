Краткий пересказ от РИА ИИ Упоминание о Чингизе Айтматове войдет в следующее издание учебника истории России для девятого класса.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Упоминание о великом советском писателе Чингизе Айтматове войдет в следующее издании учебника истории России для девятого класса, сообщил замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

В понедельник в штаб-квартире РВИО проходит первое заседание российско-кыргызского экспертно-консультативного совета по истории.

"Сегодня мы уже результативно поработали, потому что ответственный секретарь российской линейки учебников (истории РФ - ред.) уже подтвердил, что в следующем издании Чингиз Торекулович Айтматов будет включен в ряд выдающихся советских писателей. А вообще-то, конечно, всемирных писателей, потому что это всемирное наследие. И это уже говорит о том, что это наша общая история, наша общая культура", - сказал Овсиенко

В Советском Союзе манкурта — пленника, превращённого в раба, который не помнит ничего из предыдущей жизни — из романа Чингиза Айтматова знали почти все, отметил он.

Российско-кыргызский экспертно-консультативный совет по истории нацелен на координацию усилий, связанных с защитой исторической правды, сохранение памяти об общей истории России и Кыргызстана, отражаемой в том числе в учебной литературе.