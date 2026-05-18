Объем ВЭД с Китаем превысил 51,1 миллиарда рублей в 2025 году, сообщил РЭЦ

© Фото : Пресс-служба РЭЦ Вице-президент РЭЦ Татьяна Ан на панельной дискуссии в рамках фестиваля "Сделано в России" в Харбине

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Объем внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с Китаем, поддержанной альтернативными механизмами расчетов Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ), превысил 51,1 миллиарда рублей в 2025 году. Об этом заявила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан на панельной дискуссии в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

"РЭЦ создал безопасные и санкционно устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств. Это обеспечивает возможность расчетов в юанях по любой номенклатуре товаров без санкционных и финансовых рисков", - подчеркнула вице-президент РЭЦ Татьяна Ан. По словам вице-президента РЭЦ, в линейке Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ) также доступны предэкспортные кредиты, различные гарантии и экспортный факторинг. Кроме того, агентство "Эксар" предоставляет российским поставщикам страховую поддержку.

"Более 9 миллиардов рублей в 2025 году составил объем поддержанного экспорта АПК по финансовым инструментам Росэксимбанка и "Эксар", – уточнила вице-президент РЭЦ.

Отдельно она поблагодарила руководство российских регионов. "Если в 2018 году в России насчитывалось лишь 22 региона, экспорт которых превышал 14,5 миллиарда рублей, то в 2025 году эту отметку уже преодолели 37 регионов", – отметила Татьяна Ан.

"Китай - это долгосрочный экономический партнер. Развитие российского экспорта предоставляет КНР доступ к широкому кругу проверенных поставщиков. Укрепление сотрудничества между Россией и Китаем позволяет снизить транзакционные издержки и сформировать устойчивые торговые каналы для взаимного роста", - резюмировала вице-президент РЭЦ.

Церемония торжественного открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который проходит параллельно с X Российско-китайским ЭКСПО, состоялась сегодня в Харбине. В церемонии приняли участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, председатель "Деловой России" Алексей Репик, представители деловых объединений, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Республики Калмыкии Бату Хасиков, генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник.

РЭЦ реализует программу продвижения национального бренда "Сделано в России", утвержденную Правительством РФ в 2025 году, цель которой – повышение узнаваемости отечественных товаров на мировых рынках через символ птицы в цветах российского флага. Партнерами фестиваля выступили Московский экспортный центр и Росэксимбанк. Информационный партнер – "Спутник-Информ".