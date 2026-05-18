РЭЦ назвал развитие спроса ключом к успеху российской продукции в мире

Представитель Акционерного общества "Российский экспортный центр" в Объединенных Арабских Эмиратах Джаббори Наджибулло Гаффорзода, основатель и президент группы компаний "ЭкоНива" Штефан Дюрр, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов, президент компании Juhayna Food Industries Сейф Эль Дин Сафван Ахмед Табет основатель, главный исполнительный директор, председатель Ladies in the Frontline Слаузи Зодва Могами, председатель Российско-Алжирского делового совета Ахмед Азимов на сессии "Сделано в России. Развивая форматы продвижения российской продукции в странах исламского мира"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) назвал развитие спроса и узнаваемости ключом к успеху российской продукции на мировых рынках, отмечает центр.

"В рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", соорганизатором которого является Российский экспортный центр, состоялась сессия "Сделано в России. Развивая форматы продвижения российской продукции в странах исламского мира", организованная РЭЦ", - напоминает центр в пресс-релизе.

Модератором выступил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори. Он подчеркнул важность формирования узнаваемого бренда российской продукции и отметил основную задачу РЭЦ – помочь отечественному бизнесу выходить на международные рынки, предоставляя комплексную поддержку российским производителям для расширения их присутствия на внешних рынках.

Один из ключевых инструментов для реализации этой цели – организация мероприятий.

"РЭЦ ежегодно привлекает российских экспортеров к участию в бизнес-миссиях, выставках и фестивалях-ярмарках. Например, в 2025 году в Абу-Даби был организован фестиваль-ярмарка, где 80 компаний из 30 регионов страны представляли свою продукцию. Кроме того, уже который год в Дубае проходит крупнейшая выставка пищевой промышленности Gulfood, где на экспозиции "Сделано в России" российские экспортеры демонстрируют свои инновационные решения", – рассказал представитель РЭЦ в ОАЭ.

В мероприятии также приняли участие представители Духовного управления мусульман РФ, Российско-Алжирского делового совета, Федерального центра "Агроэкспорт", Центра компетенций "Халяль" при "Роскачестве", российского и зарубежного бизнеса и других компаний.

Спикеры обсудили вопросы влияния культурного и религиозного контекста на восприятие продукции из России, особенности выхода отечественных компаний на исламский рынок и формирование доверия к российским производителям.

РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".