РЭЦ назвал развитие спроса ключом к успеху российской продукции в мире

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) назвал развитие спроса и узнаваемости ключом к успеху российской продукции на мировых рынках, отмечает центр.
"В рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", соорганизатором которого является Российский экспортный центр, состоялась сессия "Сделано в России. Развивая форматы продвижения российской продукции в странах исламского мира", организованная РЭЦ", - напоминает центр в пресс-релизе.
Модератором выступил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори. Он подчеркнул важность формирования узнаваемого бренда российской продукции и отметил основную задачу РЭЦ – помочь отечественному бизнесу выходить на международные рынки, предоставляя комплексную поддержку российским производителям для расширения их присутствия на внешних рынках.
Один из ключевых инструментов для реализации этой цели – организация мероприятий.
"РЭЦ ежегодно привлекает российских экспортеров к участию в бизнес-миссиях, выставках и фестивалях-ярмарках. Например, в 2025 году в Абу-Даби был организован фестиваль-ярмарка, где 80 компаний из 30 регионов страны представляли свою продукцию. Кроме того, уже который год в Дубае проходит крупнейшая выставка пищевой промышленности Gulfood, где на экспозиции "Сделано в России" российские экспортеры демонстрируют свои инновационные решения", – рассказал представитель РЭЦ в ОАЭ.
В мероприятии также приняли участие представители Духовного управления мусульман РФ, Российско-Алжирского делового совета, Федерального центра "Агроэкспорт", Центра компетенций "Халяль" при "Роскачестве", российского и зарубежного бизнеса и других компаний.
Спикеры обсудили вопросы влияния культурного и религиозного контекста на восприятие продукции из России, особенности выхода отечественных компаний на исламский рынок и формирование доверия к российским производителям.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходили в Казани 13-15 мая.