Инфляция в России устойчиво замедляется, заявил Решетников

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Инфляция в России устойчиво замедляется, что открывает возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Инфляция действительно устойчиво замедляется — год к году 5,5 процента на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года", — сказал он в интервью РБК.
По словам министра, уменьшилось и ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков: за первый квартал индекс цен производителей промышленных товаров снизился на четыре процента в годовом выражении, а в обрабатывающих производствах — на 0,6 процента.
Кроме того, практически не растут кредиты бизнесу и населению, добавил Решетников.
"То есть сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения ДКП. Пространство для маневра есть", — пояснил он.
Как воспользоваться этим маневром — снизить ключевую ставку побольше и взять паузу либо же снижать постепенно — это исключительная прерогатива Центробанка, подчеркнул министр.
Он напомнил прогноз Минэкономразвития по инфляции — в этом году она должна составить 5,2 процента, причем власти не ожидают ее роста при ускорении экономики.
Основной задачей правительства и ЦБ Решетников назвал обеспечение сбалансированного роста, то есть стабильное развитие экономики и одновременно удержание инфляции в пределах целевых показателей. По его мнению, этого можно добиться за счет баланса спроса и предложения, расширения внутреннего производства, повышения производительности труда и гибкости рынка, чтобы недостаток кадров не стал препятствием для развития.