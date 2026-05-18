Инфляция в России устойчиво замедляется, заявил Решетников

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Инфляция в России устойчиво замедляется, что открывает возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Инфляция действительно устойчиво замедляется — год к году 5,5 процента на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года", — сказал он в интервью РБК

По словам министра, уменьшилось и ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков: за первый квартал индекс цен производителей промышленных товаров снизился на четыре процента в годовом выражении, а в обрабатывающих производствах — на 0,6 процента.

Кроме того, практически не растут кредиты бизнесу и населению, добавил Решетников.

"То есть сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения ДКП. Пространство для маневра есть", — пояснил он.

Как воспользоваться этим маневром — снизить ключевую ставку побольше и взять паузу либо же снижать постепенно — это исключительная прерогатива Центробанка, подчеркнул министр.

Он напомнил прогноз Минэкономразвития по инфляции — в этом году она должна составить 5,2 процента, причем власти не ожидают ее роста при ускорении экономики.