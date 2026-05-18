Решетников оценил взаимосвязь роста экономики с ускорением инфляции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство не ожидает, что ускорение роста экономики приведет к повышению темпов инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
- Задача правительства и ЦБ — добиться сбалансированного роста экономики, что предполагает инфляцию в пределах таргета при устойчивом экономическом росте.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство не ожидает, что ускорение роста экономики приведет к повышению темпов инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК.
«
"Это означает одновременно и устойчивый экономический рост, и инфляцию в пределах таргета", — сказал он.
Решетников выразил уверенность, что этого можно достичь, если одновременно добиваться баланса спроса и предложения при одновременном наращивании производства внутри страны и росте производительности труда.
Он также отметил, что нужно повышать гибкость рынка, чтобы дефицит трудовых ресурсов не тормозил развитие.
