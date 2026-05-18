Решетников оценил взаимосвязь роста экономики с ускорением инфляции - РИА Новости, 18.05.2026
02:22 18.05.2026
Решетников оценил взаимосвязь роста экономики с ускорением инфляции

© РИА Новости / Алексей Даничев
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство не ожидает, что ускорение роста экономики приведет к повышению темпов инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
  • Задача правительства и ЦБ — добиться сбалансированного роста экономики, что предполагает инфляцию в пределах таргета при устойчивом экономическом росте.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство не ожидает, что ускорение роста экономики приведет к повышению темпов инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК.
Как отметил глава МЭР, задача правительства и ЦБ — добиться сбалансированного роста экономики.
«
"Это означает одновременно и устойчивый экономический рост, и инфляцию в пределах таргета", — сказал он.
Решетников выразил уверенность, что этого можно достичь, если одновременно добиваться баланса спроса и предложения при одновременном наращивании производства внутри страны и росте производительности труда.
Он также отметил, что нужно повышать гибкость рынка, чтобы дефицит трудовых ресурсов не тормозил развитие.
