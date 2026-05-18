Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин обсудят проект "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 18.05.2026
Путин и Си Цзиньпин обсудят проект "Силы Сибири — 2"

Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят в Пекине проект "Силы Сибири — 2"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудят в Пекине вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири — 2" .
  • "Сила Сибири — 2" — это проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай, контракт по которому, как ожидается, будет рассчитан на 30 лет.
  • "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудят в Пекине вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири-2", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Эта тема будет обсуждаться очень подробно, она в повестке дня есть и мы настроены на серьезное обсуждение этого вопроса. Что будет подписано, не буду забегать вперед", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре сообщил, что российская компания и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер
25 декабря 2025, 20:47
 
ЭкономикаМонголияЗападная СибирьКитайАлексей МиллерГазпромСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала