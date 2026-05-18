Путин и Си Цзиньпин обсудят проект "Силы Сибири — 2"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудят в Пекине вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири-2", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Эта тема будет обсуждаться очень подробно, она в повестке дня есть и мы настроены на серьезное обсуждение этого вопроса. Что будет подписано, не буду забегать вперед", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре сообщил, что российская компания и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
