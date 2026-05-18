Проезд по Крымскому мосту ожидают 350 автомобилей
08:31 18.05.2026
Проезд по Крымскому мосту ожидают 350 автомобилей

Проезд по Крымскому мосту после перекрытия ожидают 350 автомобилей

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проезда по Крымскому мосту ожидают 350 автомобилей.
  • Мост был перекрыт с вечера воскресенья, движение открыли спустя 10,5 часов, утром в понедельник.
  • По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам, грузовой транспорт следует через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Проезда по Крымскому мосту после перекрытия ожидают с обеих сторон 350 автомобилей, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Мост был перекрыт с вечера воскресенья, движение открыли спустя 10,5 часов, утром в понедельник.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении в канале центра на платформе "Макс".
По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.
