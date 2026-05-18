Проезд по Крымскому мосту ожидают 350 автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Проезда по Крымскому мосту после перекрытия ожидают с обеих сторон 350 автомобилей, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Мост был перекрыт с вечера воскресенья, движение открыли спустя 10,5 часов, утром в понедельник.
По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.