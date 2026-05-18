Во Владимирской области вынесли приговор похитителям 300 тонн нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд во Владимирской области вынес приговор троим мужчинам за похищение 327 тонн нефти из нефтепровода "Ярославль — Москва".
- Ущерб составил более 10 миллионов рублей.
- Участникам организованной группы назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком от 2 до 5 лет, со штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей и ограничением свободы, а также взыскание материального ущерба в размере более 13 миллионов рублей.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Суд назначил сроки от 2 до 5 лет колонии троим мужчинам, тайно похитившим более 300 тонн нефти из нелегальной врезки в нефтепровод "Ярославль - Москва", сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.
"Александровским городским судом осуждены трое мужчин – жители Смоленской и Ивановской областей, за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктами "а, б", частью 4 статьи 158 УК РФ - покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное из нефтепровода организованной группой в особо крупном размере", – говорится в канале пресс-службы на платформе "Макс".
Суд установил, что осенью 2023 года на территории Александровского района Владимирской области и города Москвы начала действовать организованная группа, участники которой договорились о регулярном хищении нефти из магистрального нефтепровода "Ярославль - Москва". По данным пресс-службы, фигуранты провели несанкционированную врезку в трубу нефтепровода, оборудовали машину с замаскированной емкостью для перевозки и хранения похищенной нефти, нашли покупателей и организовали каналы сбыта.
"Подсудимыми было похищено 327 тонн нефти, ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 10 миллионов рублей… Всем участникам организованной группы назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком от 2 до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей и ограничением свободы", – указывается в сообщении.
Кроме того, суд взыскал с фигурантов материальный ущерб в размере более 13 миллионов рублей. Фигуранты признали вину и частично возместили ущерб, добавили в пресс-службе.
