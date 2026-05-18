Во Владимирской области вынесли приговор похитителям 300 тонн нефти

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Суд назначил сроки от 2 до 5 лет колонии троим мужчинам, тайно похитившим более 300 тонн нефти из нелегальной врезки в нефтепровод "Ярославль - Москва", сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.

"Александровским городским судом осуждены трое мужчин – жители Смоленской и Ивановской областей , за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктами "а, б", частью 4 статьи 158 УК РФ - покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное из нефтепровода организованной группой в особо крупном размере", – говорится в канале пресс-службы на платформе "Макс" .

"Подсудимыми было похищено 327 тонн нефти, ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 10 миллионов рублей… Всем участникам организованной группы назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком от 2 до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей и ограничением свободы", – указывается в сообщении.