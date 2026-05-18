Прокуратура оспорила приговор бывшему депутату Госдумы Абельцеву

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на приговор экс-депутату Госдумы Сергею Абельцеву по делу о мошенничестве, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что в суд поступило апелляционное представление на приговор, его суть в материалах не раскрывается. Ранее свою жалобу на решение суда подала защита.