Прокуратура оспорила приговор бывшему депутату Госдумы Абельцеву - РИА Новости, 18.05.2026
18:54 18.05.2026
Прокуратура оспорила приговор бывшему депутату Госдумы Абельцеву

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве. Архивное фото
  • Прокуратура подала апелляционное представление на приговор экс-депутату Госдумы Сергею Абельцеву по делу о мошенничестве.
  • В суд поступило апелляционное представление на приговор, его суть в материалах не раскрывается.
  • Ранее свою жалобу на решение суда подала защита.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на приговор экс-депутату Госдумы Сергею Абельцеву по делу о мошенничестве, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что в суд поступило апелляционное представление на приговор, его суть в материалах не раскрывается. Ранее свою жалобу на решение суда подала защита.
Столичный суд в середине мая приговорил Абельцева к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество.
По версии следствия, Абельцев сообщал ложные факты о своих знакомствах и связях с депутатами Госдумы и что якобы имел возможность за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.
Арестовали бывшего члена высшего совета ЛДПР Абельцева в июле 2024 года. Впоследствии на одном из заседаний политик заявил, что вину признает, ущерб погасил, а потерпевший претензий не имеет.
