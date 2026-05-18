Новгородские предприниматели передали две машины и мотоцикл бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Предприниматели города Пестово Новгородской области передали бойцам СВО две машины, мотоцикл, генераторы и посылки.

Один автомобиль был куплен на средства самих военнослужащих, а второй — от предпринимателя.

Денис Виноградов сообщил, что объявляет новый сбор гуманитарной помощи, так как от бойцов поступает много запросов.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Предприниматели города Пестово Новгородской области передали бойцам СВО две машины, мотоцикл, генераторы и посылки, сообщил предприниматель Денис Виноградов в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что недавно вернулся из очередной поездки в зону проведения специальной военной операции, куда отвез гуманитарный груз новгородским бойцам. Собрать гуманитарную помощь помогли жители Пестовского и Хвойнинского округов, прихожане местных храмов, а также предприниматели.

"Мы доставили два автомобиля. Оба транспортных средства уже успешно задействованы в выполнении боевых задач… Кроме автомобилей были переданы два бензиновых генератора и значительный запас влажных салфеток... Традиционно не остались в стороне и наши соседи из поселка Хвойная, предоставившие множество личных и общих посылок", - рассказал Виноградов.