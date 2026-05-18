18:26 18.05.2026
Суд запретил Потаниной судиться с бывшим мужем за рубежом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Владимир Потанин
Владимир Потанин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы по заявлению Потанина запретил его бывшей супруге продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона и других иностранных судах.
  • Иск удовлетворен полностью, сообщили в пресс-службе суда.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению президента "Норильского никеля" Владимира Потанина запретил его бывшей супруге Наталии Потаниной, претендующей на его активы, продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона и других иностранных судах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Потанин в феврале обратился в московский суд с заявлением о запрете Потаниной "инициировать и продолжать разбирательства в государственных судах и арбитражах, находящихся за пределами РФ". Непосредственно со стадии предварительных слушаний процесс проходит за закрытыми дверями.
"Иск удовлетворен полностью", - сообщили в пресс-службе.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее рассказал РИА Новости, что, по мнению Потанина, разбирательство в английском суде может привести по сути к пересмотру вынесенного еще в 2018 году и вступившего в законную силу окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества между бывшими супругами.
По словам источника, "кроме того, согласно установленной процедуре, для обоснований претензий Потаниной на имущество и активы бизнесмена лондонский суд может потребовать от ответчика раскрыть чувствительную информацию и сведения для ограниченного доступа, касающиеся деятельности подконтрольных ему предприятий, включая "Норильский никель".
По мнению собеседника агентства, результатом этого может стать введение новых международных санкций против компании, ее партнеров и контрагентов, что нанесет ущерб десяткам тысяч работников и держателей акций "Норильского никеля" и создаст угрозу безопасности и публичным интересам России.
Судебная тяжба между бывшими супругами идет с 2014 года. В ходе нескольких судебных процессов в России Потанина добилась раздела совместного имущества и, кроме того, получила компенсацию в размере более 2,5 миллиарда рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах.
По словам источника РИА Новости, в 2019 году Высокий суд Лондона отклонил ее иск к Потанину (уже на 6,3 миллиарда долларов) из-за "недостаточных связей с Великобританией" и охарактеризовал это как "бракоразводный туризм".
Однако после начала СВО и введения санкций против РФ суд в Лондоне пересмотрел свое решение, на этот раз сочтя ее связи с Великобританией достаточными (к тому моменту Потанина уже получила британское гражданство) и указав, что бывшая супруга бизнесмена "разорвала связи с Россией", рассказал собеседник агентства.
Английский суд, как стало известно в апреле, приступит к рассмотрению иска Потаниной в ноябре, слушания займут 15 дней. При этом в судебном акте, опубликованном на британском портале правовой информации, говорится, что "ходатайство мужа о приостановке судебного разбирательства в целом отклонено".
