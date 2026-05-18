Рейтинг@Mail.ru
Потанин высказался о необходимой модели регулирования ИИ в России - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 18.05.2026
Потанин высказался о необходимой модели регулирования ИИ в России

Потанин выступил за либерализацию доступа к иностранным разработкам по ИИ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Потанин
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Потанин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потанин считает, что ограничение доступа российских компаний к иностранным разработкам по ИИ необходимо только в тех отраслях, где открытость и доступность несут опасность.
  • В промышленности регулирование должно быть более либеральным, так как сейчас идет эпоха экспериментов в этой сфере.
  • Глава "Норникеля" отметил, что ему близка позиция правительства по вопросу регулирования в сфере ИИ, которую высказал Мишустин на выставке ЦИПР.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Ограничение доступа российских компаний к иностранным разработкам по искусственному интеллекту (ИИ) и нейросетям необходимы лишь в отраслях, где открытость и доступность несут опасность, в промышленности регулирование должно быть более либеральным, считает президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
«
"То, что нужно иметь доступ к разной информации, к разным разработчикам - это достаточно очевидно. Оторванные от конкурентной среды, мы не сможем быть конкурентными", - сказал он журналистам в кулуарах выставки "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Стало известно, для чего россияне используют ИИ в творчестве
4 марта, 04:54
«
"Здесь речь идет о самоограничениях. И к ним надо подойти более смело. И самоограничиваться только там, где это несет опасность", - добавил он.
Ранее в апреле Потанин высказывал мнение, что под регулирование в сфере ИИ должны попадать отрасли, касающиеся обороны, космоса и безопасности, в которых бизнес выполняет государственные заказы и получает государственную поддержку.
"Регулирование внедренческой части (по ИИ - ред.) в промышленности должно быть наиболее либеральным. Потому что сейчас идет эпоха экспериментов. И если эти эксперименты не давать делать, то будем отставать по темпам внедрения", - подчеркнул президент компании.
По его словам, мир сейчас переживает экспериментальную фазу развития искусственного интеллекта и в такой фазе важно сохранять право на ошибку.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Эксперт назвал главную опасность ИИ
20 марта, 02:18
Президент компании также отметил, что ему близка позиция правительства по вопросу регулирования в сфере ИИ, которую высказал Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии на выставке ЦИПР.
"Позиция правительства, которая говорит о том, что надо защитить то, где ошибки недопустимы, от того, где есть поле для экспериментов. В этом смысле я на одной волне с тем, что сказал сегодня председатель правительства", - уточнил Потанин.
Одиннадцатая конференция ЦИПР "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности" проходит в Нижнем Новгороде 18-21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления.
Мужчина работает с ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В "Авито" рассказали, как компания начинала внедрение ИИ
13 ноября 2025, 13:22
 
ТехнологииРоссияНижний НовгородВладимир ПотанинМихаил МишустинНорильский никель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала