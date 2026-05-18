Потанин высказался о необходимой модели регулирования ИИ в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потанин считает, что ограничение доступа российских компаний к иностранным разработкам по ИИ необходимо только в тех отраслях, где открытость и доступность несут опасность.
- В промышленности регулирование должно быть более либеральным, так как сейчас идет эпоха экспериментов в этой сфере.
- Глава "Норникеля" отметил, что ему близка позиция правительства по вопросу регулирования в сфере ИИ, которую высказал Мишустин на выставке ЦИПР.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Ограничение доступа российских компаний к иностранным разработкам по искусственному интеллекту (ИИ) и нейросетям необходимы лишь в отраслях, где открытость и доступность несут опасность, в промышленности регулирование должно быть более либеральным, считает президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
"То, что нужно иметь доступ к разной информации, к разным разработчикам - это достаточно очевидно. Оторванные от конкурентной среды, мы не сможем быть конкурентными", - сказал он журналистам в кулуарах выставки "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Здесь речь идет о самоограничениях. И к ним надо подойти более смело. И самоограничиваться только там, где это несет опасность", - добавил он.
Ранее в апреле Потанин высказывал мнение, что под регулирование в сфере ИИ должны попадать отрасли, касающиеся обороны, космоса и безопасности, в которых бизнес выполняет государственные заказы и получает государственную поддержку.
"Регулирование внедренческой части (по ИИ - ред.) в промышленности должно быть наиболее либеральным. Потому что сейчас идет эпоха экспериментов. И если эти эксперименты не давать делать, то будем отставать по темпам внедрения", - подчеркнул президент компании.
По его словам, мир сейчас переживает экспериментальную фазу развития искусственного интеллекта и в такой фазе важно сохранять право на ошибку.
Президент компании также отметил, что ему близка позиция правительства по вопросу регулирования в сфере ИИ, которую высказал Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии на выставке ЦИПР.
"Позиция правительства, которая говорит о том, что надо защитить то, где ошибки недопустимы, от того, где есть поле для экспериментов. В этом смысле я на одной волне с тем, что сказал сегодня председатель правительства", - уточнил Потанин.
Одиннадцатая конференция ЦИПР "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности" проходит в Нижнем Новгороде 18-21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления.
