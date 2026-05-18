Глава ПМР оценил указ об упрощенном предоставлении российского гражданства

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Указ об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) имеет исключительно гуманитарную направленность, считает глава ПМР Вадим Красносельский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

"Почему так сложилось? Есть несколько причин. Первая причина – это отказ властей Молдавии в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья по тем или иным причинам – политическим и иным… Вторая причина – это лишение гражданства Молдовы…. А указ Президента Российской Федерации как раз направлен на решение данных проблем – исключительно гуманитарно", - сказал Красносельский , слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.

Лидер Приднестровья напомнил, что приднестровцы являются носителями многих гражданств на самом деле. По его словам, они имеют и молдавское гражданство, и украинское гражданство, и российское гражданство, имеют и иные гражданства.

"Так сложилась ситуация, что в Приднестровье десятки тысяч, я повторяю, десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского. Это, наверное, свежая новость для тех, кто комментировал", - отметил Красносельский.

Глава ПМР выразил благодарность российскому руководству и лично президенту России Владимиру Путину за понимание ситуации и принятое гуманитарно значимое решение.