10:48 18.05.2026
Глава ПМР оценил указ об упрощенном предоставлении российского гражданства

Красносельский: указ о российском гражданстве имеет гуманитарную направленность

Глава ПМР Вадим Красносельский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России в упрощенном порядке.
  • Глава ПМР Вадим Красносельский считает, что указ имеет исключительно гуманитарную направленность и направлен на решение проблем с гражданством в Приднестровье.
  • Красносельский призвал не политизировать ситуацию и подчеркнул, что получение гражданства — это добровольный акт.
ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Указ об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) имеет исключительно гуманитарную направленность, считает глава ПМР Вадим Красносельский.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
"Почему так сложилось? Есть несколько причин. Первая причина – это отказ властей Молдавии в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья по тем или иным причинам – политическим и иным… Вторая причина – это лишение гражданства Молдовы…. А указ Президента Российской Федерации как раз направлен на решение данных проблем – исключительно гуманитарно", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья напомнил, что приднестровцы являются носителями многих гражданств на самом деле. По его словам, они имеют и молдавское гражданство, и украинское гражданство, и российское гражданство, имеют и иные гражданства.
"Так сложилась ситуация, что в Приднестровье десятки тысяч, я повторяю, десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского. Это, наверное, свежая новость для тех, кто комментировал", - отметил Красносельский.
Глава ПМР выразил благодарность российскому руководству и лично президенту России Владимиру Путину за понимание ситуации и принятое гуманитарно значимое решение.
"Я хочу призвать всех лидеров и "знатоков" наших проблем не политизировать ситуацию. Я понимаю, что Молдова привыкла политизировать все абсолютно – от экономики, экологии, правоохранительной деятельности, и тем более вопрос гражданства. Не надо политизировать. Кроме того, получение гражданства любого государства — это добровольный акт. Не мешайте людям сделать добровольный демократический выбор", - добавил Красносельский.
