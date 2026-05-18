ЕС выплатит Украине первый транш кредита в июне

Из этой выплаты, составляющей чуть более 9 миллиардов евро, почти 6 миллиардов пойдут на военную помощь, в основном на производство и закупку беспилотников.

БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Первый платеж Киеву из кредита ЕС на 90 миллиардов евро будет произведен в первой половине июня, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня, мы работаем над этим", - сообщила она журналистам в Брюсселе.