ЕС выплатит Украине первый транш кредита в июне - РИА Новости, 18.05.2026
10:47 18.05.2026
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый платеж Киеву из кредита ЕС на 90 миллиардов евро будет произведен в первой половине июня.
  • Из этой выплаты, составляющей чуть более 9 миллиардов евро, почти 6 миллиардов пойдут на военную помощь, в основном на производство и закупку беспилотников.
БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Первый платеж Киеву из кредита ЕС на 90 миллиардов евро будет произведен в первой половине июня, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
"Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня, мы работаем над этим", - сообщила она журналистам в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что первая выплата Украине составит чуть более 9 миллиардов евро, из них почти 6 миллиардов пойдут на военную помощь, в основном, на производство и закупку беспилотников.
