Президентский фонд культурных инициатив поддержал 131 проект из Оренбуржья - РИА Новости, 18.05.2026
18:05 18.05.2026 (обновлено: 18:32 18.05.2026)
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 131 проект из Оренбуржья

© Фото : Губернатор Оренбургской области/Проектный офис ПФКИ в Оренбургской области
УФА, 18 мая – РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ), созданный по поручению главы государства Владимира Путина, за пять лет поддержал 131 проект жителей Оренбуржья, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Президентский фонд культурных инициатив, созданный по поручению Владимира Владимировича Путина, отмечает первый юбилей – 5 лет! Его миссия – всесторонняя поддержка авторов творческих проектов. Первая же заявочная кампания показала: решение президента ждали. Тогда для участия были поданы первые 12 тысяч заявок от творческих команд со всей страны: от Калининграда до Камчатки", - сказал Евгений Солнцев.
Он отметил, что за 5 лет работы ПФКИ поддержаны 11 752 проекта на общую сумму более 49 миллиардов рублей. Более 5 миллиардов рублей направлено на инициативы по поддержке специальной военной операции.
"Оренбуржье – край талантливых и креативных людей. За 5 лет ПФКИ поддержал 131 проект наших жителей, а общая сумма грантовой помощи составила почти 152 миллиона рублей", - сказал губернатор Оренбургской области.
Многие идеи стали культурными брендами региона. Среди них – фестиваль "Музыка в степи" Екатерины Коноваловой, краеведческие проекты "МОСТЫ-ФЕСТ" и "На крыльце у Ксенофонта" Галины Абрамовой, коллекция одежды в сарматском стиле "Наследие степей" Ксении Степановой и многие другие, сообщил Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Для креативных команд в прошлом году создали новую точку притяжения – проектный офис ПФКИ. Его специалисты помогают творческим оренбуржцам в вопросах социокультурного проектирования. Желаю нашей молодежи еще больше важных и полезных инициатив! Пусть они все будут реализованы", - добавил руководитель региона.
