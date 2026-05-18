В Кремле ожидают, что США продолжат посреднические усилия по Украине

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит посреднические усилия в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем на то, что наши американские коллеги продолжат свои миротворческие усилия в этой связи (в урегулировании конфликта на Украине - ред.) и посреднические усилия", - сказал он журналистам.