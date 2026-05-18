Песков рассказал о контактах между Россией и Кубой
12:29 18.05.2026 (обновлено: 13:19 18.05.2026)
Песков рассказал о контактах между Россией и Кубой

Песков: Россия находится в постоянном контакте с Кубой

© AP Photo / Christine Armario — Флаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия находится в постоянном контакте с Кубой, в том числе по вопросам помощи в условиях блокады, заявил Песков.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия контактирует с Кубой по вопросам помощи в условиях американской блокады, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашими кубинскими друзьями. И, разумеется, мы на постоянной основе обмениваемся мнением и информацией о том, что могло бы быть сделано для облегчения того действительно огромного бремени из-за той блокады, которая устроена вокруг", — сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Также он объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности со стороны Гаваны.
Правительство острова заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
РоссияКубаВ миреДмитрий ПесковСША
 
 
