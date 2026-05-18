Песков оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 18.05.2026
12:28 18.05.2026
Песков оценил отношения России и Китая

Песков назвал отношения России и Китая очень разноплановыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Китая являются очень разноплановыми.
  • Будет открыт российско-китайский год сотрудничества в области образования, медицины и культуры.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Отношения России и Китайской Народной Республики являются очень разноплановыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отношения (РФ и КНР) действительно очень разноплановые, и помимо непосредственно части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог в области образования. Кстати говоря, будет открыт российско-китайский год сотрудничества в области образования и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях", - сказал Песков журналистам.
ПолитикаРоссияКитайДмитрий Песков
 
 
