Песков прокомментировал утверждения о планировании атак из Белоруссии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Утверждения Киева о том, что Россия якобы планирует "атаки" с территории Белоруссии, являются нагнетанием напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобные заявления - не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности", - сказал он журналистам, комментируя заявления Зеленского о том, что Россия якобы планирует атаки на Украину или страну НАТО с территории Белоруссии.
Песков отметил, что Белоруссия является союзником России, но в первую очередь это суверенное государство.