Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Австрии и Германии интересуются переездом в Россию, заявил генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
- Наблюдается рост спроса на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантов.
- Среди причин интереса к переезду — привлекательность страны как места для инвестиций и ведения бизнеса, а также желание воспитывать детей в иной культурной и моральной среде.
ВЕНА, 18 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Жители Австрии и Германии интересуются переездом в Россию, заявил в интервью РИА Новости генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
Как отметил собеседник агентства, сейчас наблюдается рост спроса на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантов. Он уточнил, что интерес "носит устойчивый характер".
Среди тех, кто проявляет интерес к программе, есть и молодые семьи, воспитывающие детей "и желающие, чтобы они росли в иной культурной, нравственной и моральной среде, не разделяя тех либеральных ценностей, которые сегодня активно продвигаются в Европе и в целом на Западе", добавил дипломат.
"Люди по-разному оценивают уровень и перспективы благосостояния. Многие считают, что сегодня в России существуют хорошие экономические возможности. Для части людей важным фактором является привлекательность России как места для инвестиций и ведения бизнеса, и этот аспект тоже не стоит сбрасывать со счетов", — заключил генконсул.
В сентябре прошлого года Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь владение русским можно подтвердить документом об образовании, полученном за пределами страны в филиале вуза, находящегося в российском либо совместном с иностранным государством ведении, если обучение проходило на этом языке.
Также в программе теперь могут принять участие соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие в новых регионах. Субъекты получили право оказывать участникам и членам их семей финансовую и социальную поддержку по программам переселения. Например, помочь обустроить жилье или получить профессиональное образование.
Голливудский актер рассказал, почему переехал и остался в России
30 апреля, 17:34