Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на УПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на Украинскую православную церковь.
- Призыв был обращен к высокому представителю генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Моратиносу.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Моратиноса отреагировать на развернутые киевским режимом гонения в отношении канонической украинской православной церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ.
"К главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине", - говорится в заявлении на сайте министерства.