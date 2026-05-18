Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на УПЦ

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Моратиноса отреагировать на развернутые киевским режимом гонения в отношении канонической украинской православной церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ.

"К главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине", - говорится в заявлении на сайте министерства.