ОБСЕ не хочет рассматривать причины конфликта на Украине, заявил постпред

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости. ОБСЕ не пытается рассматривать причины конфликта на Украине, без чего конструктивный диалог по урегулированию на ее площадке невозможен, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Все предложения, которые у них сейчас на площадке ОБСЕ звучат, сводятся к тому, что "мы поддерживаем Украину, все, что вы делаете, это неправильно". То есть у них набор аргументов не изменился, никаких свежих идей у них нет, к нет и никакого даже порыва в направлении того, что нужно каким-то образом подумать, как мы к этому пришли", - сказал он.
По его словам, в ОБСЕ не желают проанализировать предпосылки украинского конфликта.
"Истории до 24 февраля 2022 года у них не существует. Все, что было до этого, перевернуто. Вся история началась с того, что вдруг ни с того ни с сего агрессивная Россия напала на Украину, которая была такая белая и пушистая, стремилась в Европу и никаких нарушений нигде не допускала. Вот их упрощенная бело-черная трактовка истории, с чем мы, естественно, не соглашаемся. И пока это не будет каким-то образом решено, мне кажется, что никакого диалога на пространстве ОБСЕ серьезного не получится", - отметил постпред.
По его мнению, швейцарское председательство хотело бы сыграть роль в урегулировании на Украине.
"Они рассчитывали, как мне кажется, на то, что все-таки на каком-то этапе будет некое понимание того, как кризис украинский регулировать. И они туда встроятся... Но я им говорю, что без такого глубокого анализа причин, как мы пришли к нынешней ситуации, без какого-то диалога ничего не получится", - заключил постпред.