Нейтралитета Швейцарии не осталось, заявил Полянский
00:46 18.05.2026
Нейтралитета Швейцарии не осталось, заявил Полянский

Полянский: нейтралитета Швейцарии не осталось, она переняла все санкции

Дмитрий Полянский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что швейцарского нейтралитета больше нет.
  • Полянский отметил, что Швейцария, несмотря на заявления о нейтральной позиции, присоединилась ко всем антироссийским санкциям.
  • По словам дипломата, Швейцария называет себя нейтральной страной, но осуждает действия РФ на Украине.
ЖЕНЕВА, 18 мая - РИА Новости. Швейцарского нейтралитета больше нет, так как страна переняла все антироссийские санкции, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что в качестве председателя ОБСЕ Швейцария пытается придерживаться нейтральной позиции.
"Но при этом нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идет о нейтральной стране", - сказал он.
Полянский отметил, что часто швейцарский нейтралитет существует лишь на словах, так как "швейцарцы опасаются, что их обвинят в том, что они идут на поводу у России".
По его словам, отвечая на вопросы о нейтралитете, швейцарцы называют себя нейтральными, но одновременно заявляют о наличии вещей, которые они "не могут поддержать", и об осуждении действий РФ на Украине.
"И вот нет ответа на то, все-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось", - заключил он.
ШвейцарияРоссияУкраинаДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
