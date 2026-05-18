Нейтралитета Швейцарии не осталось, заявил Полянский

ЖЕНЕВА, 18 мая - РИА Новости. Швейцарского нейтралитета больше нет, так как страна переняла все антироссийские санкции, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Но при этом нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идет о нейтральной стране", - сказал он.
Полянский отметил, что часто швейцарский нейтралитет существует лишь на словах, так как "швейцарцы опасаются, что их обвинят в том, что они идут на поводу у России".
"И вот нет ответа на то, все-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось", - заключил он.