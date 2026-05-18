ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что есть продвижение по закону о санкциях за закупку российской нефти.
Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у РФ, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
