Сенатор рассказал о санкциях США против импортеров российской нефти - РИА Новости, 18.05.2026
03:20 18.05.2026 (обновлено: 03:22 18.05.2026)
Сенатор рассказал о санкциях США против импортеров российской нефти

Грэм: в США идет продвижение в работе над санкциями против импортеров нефти РФ

  • Американский сенатор Линдси Грэм* заявил о продвижении законопроекта, позволяющего вводить санкции против стран за закупку российской нефти.
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что есть продвижение по закону о санкциях за закупку российской нефти.
"Мы продвигаемся в работе над законопроектом, который позволит президенту (США Дональду) Трампу вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти", – написал он в соцсети Х.
Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у РФ, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
