Цена нефти марки Brent выросла почти до $111 за баррель
01:47 18.05.2026 (обновлено: 10:58 18.05.2026)
Цена нефти марки Brent выросла почти до $111 за баррель

© AP Photo / Eric Gay — Добыча нефти в Техасе
Добыча нефти в Техасе. Архивное фото
  • По состоянию на 1:23 мск цена июльских фьючерсов нефти Brent поднялась на 1,24% и достигла 110,62 доллара за баррель.
  • Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 1,46% — до 102,49 доллара за баррель.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла почти до 111 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 1:23 мск цена июльских фьючерсов поднялась на 1,24% относительно предыдущего закрытия, достигнув 110,62 доллара. Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 1,46% — до 102,49 доллара за баррель.
В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Это привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. После этого стоимость энергоносителей стала бить рекорды.
По словам главного экономиста управляющей компании Aberdeen Пола Диггла, его команда изучает сценарий, при котором цена нефти Brent взлетит до 180 долларов за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в европейских и азиатских странах.
