Цена нефти марки Brent выросла почти до $111 за баррель

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла почти до 111 долларов, следует из данных торгов.

По словам главного экономиста управляющей компании Aberdeen Пола Диггла, его команда изучает сценарий, при котором цена нефти Brent взлетит до 180 долларов за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в европейских и азиатских странах.