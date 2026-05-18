Цена нефти марки Brent выросла почти до $111 за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла почти до 111 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 1:23 мск цена июльских фьючерсов поднялась на 1,24% относительно предыдущего закрытия, достигнув 110,62 доллара. Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 1,46% — до 102,49 доллара за баррель.
По словам главного экономиста управляющей компании Aberdeen Пола Диггла, его команда изучает сценарий, при котором цена нефти Brent взлетит до 180 долларов за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в европейских и азиатских странах.
