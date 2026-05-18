Нефедов претендует на пост председателя судебной коллегии Верховного суда - РИА Новости, 18.05.2026
10:07 18.05.2026
Нефедов претендует на пост председателя судебной коллегии Верховного суда

Нефедов претендует на пост председателя Судебной коллегии по гражданским делам

Верховный суд РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судья Олег Нефедов претендует на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.
  • ВККС 26 мая рассмотрит заявление Нефедова о рекомендации кандидатом на эту должность.
  • Нефедов, работающий судьей Верховного суда РФ с ноября 2017 года, в ноябре 2023 года признал экстремистским международным общественным движением ЛГБТ*, а в июле 2025 года — международным движением сатанистов**.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Судья Олег Нефедов, признавший экстремистскими в России международные движения ЛГБТ* и сатанизма**, претендует на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, узнало РИА Новости из повестки Высшей квалификационной коллегией судей.
В ней указано, что ВККС 26 мая рассмотрит заявление Нефедова о рекомендации кандидатом на эту должность.
Нефедов работает судьей Верховного суда РФ с ноября 2017 года. С августа 2023 года он является председателем судебного состава первой инстанции Судебной коллегии по административным делам ВС РФ. В начале этой весны назначен на должность председателя дисциплинарной коллегии ВС РФ.
Судья в ноябре 2023 года вынес решение о признании экстремистской организацией международного общественного движения ЛГБТ*. В июле 2025 года Нефедов удовлетворил иск о признании международного движения сатанистов** экстремистской организацией. Деятельность обоих движений запрещена в РФ.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
** Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
