Нефедов претендует на пост председателя судебной коллегии Верховного суда

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Судья Олег Нефедов, признавший экстремистскими в России международные движения ЛГБТ* и сатанизма**, претендует на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, узнало РИА Новости из повестки Высшей квалификационной коллегией судей.

В ней указано, что ВККС 26 мая рассмотрит заявление Нефедова о рекомендации кандидатом на эту должность.

Нефедов работает судьей Верховного суда РФ с ноября 2017 года. С августа 2023 года он является председателем судебного состава первой инстанции Судебной коллегии по административным делам ВС РФ. В начале этой весны назначен на должность председателя дисциплинарной коллегии ВС РФ.

Судья в ноябре 2023 года вынес решение о признании экстремистской организацией международного общественного движения ЛГБТ*. В июле 2025 года Нефедов удовлетворил иск о признании международного движения сатанистов** экстремистской организацией. Деятельность обоих движений запрещена в РФ.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.