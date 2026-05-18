Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о льготе по НДС на российский софт - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 18.05.2026 (обновлено: 11:40 18.05.2026)
Мишустин рассказал о льготе по НДС на российский софт

Мишустин: льгота по НДС на российский софт останется в полном объеме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 18 мая 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 18 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 18 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Льгота по налогу на добавленную стоимость на российский софт останется в полном объеме.
  • Льгота по НДС распространяется на софт, предоставляемый в форме облачных сервисов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Льгота по налогу на добавленную стоимость на российский софт останется в полном объеме, распространится и на софт в форме облачных сервисов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства выступил на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде. В ходе выступления Мишустин отметил, что сделки по продаже российского софта освобождаются от НДС, и это делает переход на отечественные программы проще и финансово менее обременительным.
"Такая льгота по НДС останется в полном объеме. Более того, ее действие распространяется на софт, предоставляемый в форме облачных сервисов", - сообщил Мишустин.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В ГД предложили расширить применение расчетного метода начисления НДС
15 мая, 11:47
 
ЭкономикаРоссияНижний НовгородМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала