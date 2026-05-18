Мишустин рассказал о льготе по НДС на российский софт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Льгота по налогу на добавленную стоимость на российский софт останется в полном объеме, распространится и на софт в форме облачных сервисов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Такая льгота по НДС останется в полном объеме. Более того, ее действие распространяется на софт, предоставляемый в форме облачных сервисов", - сообщил Мишустин.