МВД рассказало, как защититься от государственного доксинга

Краткий пересказ от РИА ИИ Государственный доксинг — это использование публикации личной информации как инструмента давления и информационно-психологического воздействия, пояснили в МВД.

Чтобы защититься от государственного доксинга, необходимо уменьшить объем персональной информации в открытом доступе и внимательно относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунтов.

Опасность ресурсов, публикующих персональные данные, заключается в том, что информация из таких баз может использоваться для шантажа, мошенничества и других противоправных действий.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уменьшить объём персональной информации в открытом доступе, а также внимательно относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунтов необходимо, чтобы защититься от государственного доксинга, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Государственный доксинг — использование публикации личной информации как инструмента давления и информационно-психологического воздействия", - пояснили в МВД.

Показателен пример украинского ресурса "Миротворец", где публикуются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей, а также граждан, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны.

"Что нужно сделать уже сейчас: минимизировать объём персональной информации в открытом доступе; удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны, данные родственников", - говорится в сообщении

Кроме того, необходимо отказаться от публикации фотографий с геометками и деталями маршрутов, а также внимательно относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунтов.

Как подчеркнули в ведомстве, опасность подобных ресурсов не только в самом факте публикации данных - информация из таких баз может использоваться для шантажа, мошенничества, социальной инженерии, попыток вербовки, давления на родственников и даже террористических актов. В публичный доступ нередко попадают не только сведения о самом человеке, но и информация о членах его семьи, месте работы, социальных связях и маршрутах передвижения.