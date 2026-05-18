МВД рассказало, как защититься от государственного доксинга
09:46 18.05.2026
МВД рассказало, как защититься от государственного доксинга

МВД посоветовало минимизировать объем личной информации в открытом доступе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственный доксинг — это использование публикации личной информации как инструмента давления и информационно-психологического воздействия, пояснили в МВД.
  • Чтобы защититься от государственного доксинга, необходимо уменьшить объем персональной информации в открытом доступе и внимательно относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунтов.
  • Опасность ресурсов, публикующих персональные данные, заключается в том, что информация из таких баз может использоваться для шантажа, мошенничества и других противоправных действий.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уменьшить объём персональной информации в открытом доступе, а также внимательно относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунтов необходимо, чтобы защититься от государственного доксинга, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Государственный доксинг — использование публикации личной информации как инструмента давления и информационно-психологического воздействия", - пояснили в МВД.
Показателен пример украинского ресурса "Миротворец", где публикуются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей, а также граждан, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны.
"Что нужно сделать уже сейчас: минимизировать объём персональной информации в открытом доступе; удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны, данные родственников", - говорится в сообщении.
Кроме того, необходимо отказаться от публикации фотографий с геометками и деталями маршрутов, а также внимательно относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунтов.
Как подчеркнули в ведомстве, опасность подобных ресурсов не только в самом факте публикации данных - информация из таких баз может использоваться для шантажа, мошенничества, социальной инженерии, попыток вербовки, давления на родственников и даже террористических актов. В публичный доступ нередко попадают не только сведения о самом человеке, но и информация о членах его семьи, месте работы, социальных связях и маршрутах передвижения.
"Важно понимать: сегодня объектом подобного интереса могут стать не только военнослужащие или государственные служащие. Причиной внимания может быть профессия, участие в общественной деятельности, публикации в социальных сетях или даже родственные связи", - заключили в управлении.
