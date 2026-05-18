В МВД назвали самые безопасные способы хранения денег

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банковские счета и вклады, а также установленный самозапрет на кредиты остаются наиболее безопасными способами хранения денег, заявил представитель МВД.
- Соблюдение простых правил позволит снизить до минимума риск хищения их мошенниками.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Для безопасности деньги лучше всего хранить в банках и не забывать установить самозапрет на кредиты, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД Алексей Горяев.
"Хранение денег на банковских счетах — один из самых безопасных вариантов, но главная линия обороны — это бдительность граждан", — сказал он.
По словам Горяева, соблюдение простых правил позволит свести к минимуму риск хищения накоплений со счетов.
Помочь в этом могут и такие эффективные способы защиты от мошенников, как самозапрет на оформление сим-карт и на выдачу кредитов, добавил собеседник агентства.