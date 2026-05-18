Книги Мурашовой по детской психологии начнут маркировать

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Книги практикующего детского психолога Екатерины Мурашовой, практикующего психолога, посвященные проблемам воспитания и психологического развития детей дошкольного и школьного возраста, будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.

В перечне уже находится более 2 тысяч наименований книг. Среди них оказались работы Мурашовой: "Ваш непонятный ребёнок" (с первого по шестое издания) и "Дети-тюфяки и дети-катастрофы" (с первого по четвертое издания).