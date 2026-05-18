Книги Мурашовой по детской психологии начнут маркировать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Книги детского психолога Екатерины Мурашовой будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков.
- Маркировке подлежат произведения, обнародованные с 1 августа 1990 года, содержащие оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Книги практикующего детского психолога Екатерины Мурашовой, практикующего психолога, посвященные проблемам воспитания и психологического развития детей дошкольного и школьного возраста, будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.
"Литрес" удалит некорректные маркировки детских книг
12 мая, 17:49
В перечне уже находится более 2 тысяч наименований книг. Среди них оказались работы Мурашовой: "Ваш непонятный ребёнок" (с первого по шестое издания) и "Дети-тюфяки и дети-катастрофы" (с первого по четвертое издания).
Ранее под действие закона уже попали книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого в серии "Жизнь замечательных людей", которую много лет издает "Молодая гвардия".
Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.
В России будут маркировать биографии Булгакова и Высоцкого
21 апреля, 05:04