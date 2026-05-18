МТС создала аэромобильный комплекс мобильной связи для отдаленных районов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МТС разработала аэромобильный комплекс связи (АМКС) с использованием летательного аппарата привязного типа для развертывания мобильной связи на отдаленных малонаселенных территориях, сообщил оператор.

Комплекс представлен на открывшемся в понедельник в Нижнем Новгороде форуме "Цифровая индустрия промышленной России - 2026".

АМКС включает гексакоптер на тросе, базовую станцию LTE/5G российского производства и полноприводный автофургон с блоком управления базовой станцией, генератором и другим оборудованием. По данным МТС, гексакоптер несет радиомодуль с антенной и способен в течение трех суток обеспечивать с высоты 100-200 метров радиопокрытие в радиусе 10-15 километров независимо от рельефа. Комплекс подключается к опорной сети оператора через спутниковый канал или оптическую линию связи.

В марте МТС объявила о начале работ над проектами предоставления телеком-услуг с различных типов беспилотных летальных аппаратов и осуществила в городе Вольск Саратовской области испытательный запуск аэростата с установленной на нем базовой станцией LTE.