Рейтинг@Mail.ru
На МСД закрыли участок от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 18.05.2026
На МСД закрыли участок от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе

На МСД закрыли внутреннюю сторону от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе

© АГН "Москва" / Мобильный репортерМосковский скоростной диаметр
Московский скоростной диаметр - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Московский скоростной диаметр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра (МСД) на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно закрыта.
  • Движение в обоих направлениях на указанном участке МСД организовано по внешней стороне.
  • На участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов временно не взимается плата.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра (МСД) на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно закрыта, движение организовано по внешней стороне, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что движение временно закрыто в обоих направлениях на участке МСД от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе в Москве. На участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов с понедельника временно не взимается плата.
"На участке МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе изменена схема движения. Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".
Вид на Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах. - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Москве за проезд по части МСД с понедельника не будут взимать плату
Вчера, 22:56
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала