На МСД закрыли участок от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Внутренняя сторона Московского скоростного диаметра (МСД) на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно закрыта, движение организовано по внешней стороне, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что движение временно закрыто в обоих направлениях на участке МСД от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе в Москве. На участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов с понедельника временно не взимается плата.
"На участке МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе изменена схема движения. Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".