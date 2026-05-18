Крымский мост открыли после 10,5 часов приостановки движения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено на 10,5 часов.
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 21.02 мск в воскресенье. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в канале центра на платформе "Макс".