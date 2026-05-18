В Москве нашли тело женщины, об исчезновении которой сообщил муж

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.
- Задержан знакомый потерпевшей по подозрению в убийстве.
- Возбуждено уголовное дело, следователи работают на месте происшествия.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тело женщины, о безвестном исчезновении которой сообщил муж, нашли в квартире ее знакомого на северо-востоке Москвы, сообщили в столичном главке СК России.
По данным следствия, 18 мая в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении супруги.
Правоохранителям удалось детально и поминутно восстановить маршрут передвижения женщины, благодаря чему была установлена и квартира, где последний раз ее видели - там же нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.
В правоохранительных органах рассказали, что погибшая некоторое время назад рассталась с супругом и переехала к сожителю, где и было в результате найдено ее тело с перерезанным горлом.
"По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый потерпевшей", - сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия и допрашивают свидетелей.
"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - заключили в главке.