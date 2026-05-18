В Москве нашли тело женщины, об исчезновении которой сообщил муж

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тело женщины, о безвестном исчезновении которой сообщил муж, нашли в квартире ее знакомого на северо-востоке Москвы, сообщили в столичном главке СК России.

По данным следствия, 18 мая в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении супруги.

Правоохранителям удалось детально и поминутно восстановить маршрут передвижения женщины, благодаря чему была установлена и квартира, где последний раз ее видели - там же нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

В правоохранительных органах рассказали, что погибшая некоторое время назад рассталась с супругом и переехала к сожителю, где и было в результате найдено ее тело с перерезанным горлом.

"По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый потерпевшей", - сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия и допрашивают свидетелей.