Проект "Экосистема заботы" объединит усилия по защите животных

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Проект "Экосистема заботы" представили на Форуме гуманного отношения к животным, который сейчас проходит в Москве, сообщили организаторы.

Проект разработан при поддержке Агентства стратегических инициатив. Он представляет собой единую платформу координации усилий, направленных на защиту животных, формирование гуманного к ним отношения, а также распространение знаний о грамотном содержании питомцев.

Проблема безнадзорности животных не решается только отловом, стерилизацией и помещением в приюты: она имеет сразу несколько причин, для решения которых требуется системный подход, который предлагает проект "Экосистема заботы".

"На сегодняшний день вопросами обращения с животными занимаются в разной степени многие структуры. Каждая делает свою часть, но не хватает общей дорожной карты проектов. Решения в этом направлении как раз и предлагает проект "Экосистема заботы"", — подчеркнула руководитель региональной общественной организации "Найди друга" Ольга Шувалова.

Как отметила на форуме генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, проект "Экосистема заботы", который поддержал АСИ, должна стать площадкой, где участники смогут обмениваться практиками, совместно искать решения и выстраивать системную работу в сфере гуманного обращения с животными.

Рабочая группа проекта уже определила несколько ключевых точек приложения усилий, которые включают содействие в развитии системы учета домашних животных "Хорриот", просветительские программы через цифровую систему знаний, повышение квалификации ветеринаров, использование стерилизации животных как системного инструмента.

В рамках нормативно-правовой деятельности рабочая группа ставит перед собой задачи по унификации терминологии, заполнению пробелов и расширению контура ответственности. Вместе с бизнесом, профессионалами зооиндустрии и общественными деятелями региональная общественная организация "Найди друга" проводит социально значимый фестиваль "Зоофест", на площадке которого в 2026 году участвовали более 2 тысяч животных всех видов, а 150 собак обрели дом, сообщила Шувалова.

"Мы вносим посильный вклад в то, чтобы собаки-помощники участвовали в реабилитации ветеранов СВО, чтобы люди и собаки служебной кинологии, состоящие в клубе "Звездный пес", продолжали приносить пользу обществу даже после выхода в отставку. Именно благодаря этим усилиям и результатам я вижу, на что способна группа энтузиастов", — подчеркнула Шувалова.

Современная система реабилитации ветеранов СВО располагает самыми высокотехнологичными методами лечения и возвращения к нормальной жизни, но и они не всегда помогают выработать мотивацию к восстановлению у самого человека.

В таких случаях используется зоотерапия, объяснила статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Она добавила, что взаимодействие с обученными животными помогает снизить уровень тревожности, справиться с последствиями посттравматического стрессового расстройства, восстановить эмоциональное равновесие и вернуть уверенность в своих силах.

"Мы бы хотели, чтобы сегодняшний Форум гуманного отношения к животным стал такой стартовой точкой. Наша задача сегодня все-таки показать и вернуть всех в действие федерального законодательства, показать лучшие практики, показать тот опыт взаимодействия и сотрудничества с некоммерческими организациями, с приютами, со специалистами, которые готовы здесь быть партнерами для государства, для регионов, чтобы грамотно и правильно выстраивать всю эту работу", – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.