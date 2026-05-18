Синоптик рассказала, что трехдневная жара в Москве побьет прошлые рекорды
19:34 18.05.2026 (обновлено: 20:06 18.05.2026)
Синоптик рассказала, что трехдневная жара в Москве побьет прошлые рекорды

  • В Москве 19, 20 и 21 мая могут быть побиты температурные рекорды.
  • 19 и 20 мая в столице прогнозируются плюс 32 градуса без осадков, а 21 мая — плюс 31 градус с переменной облачностью и кратковременной дождливой грозой.
  • Ранее такой высокой майской температуры в Москве продолжительностью в три дня подряд не было.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Температурные рекорды могут быть побиты 19, 20 и 21 мая в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
По данным Гидрометцентра, 19 и 20 мая в столице прогнозируются плюс 32 градуса без осадков, а 21 мая - плюс 31 градус, но с переменной облачностью и с кратковременной дождливой грозой.
"Новые для Москвы трехдневные рекорды в плюс 32 градуса ожидаются 19 мая, ранее в этот день в 1979 году было плюс 30,2, для 20 мая 1897 года рекордом было плюс 29,7, а для 21 мая рекордом было плюс 29,2 в 2014 году", - пояснила синоптик.
Паршина добавила, что такой высокой майской температуры до плюс 32 градусов в столице продолжительностью в три дня подряд еще не было и, скорее всего, будут побиты рекорды не только по цифрам градусов, но и по продолжительности такой жары в центральном регионе России.
