Синоптик рассказала, что трехдневная жара в Москве побьет прошлые рекорды

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Температурные рекорды могут быть побиты 19, 20 и 21 мая в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
По данным Гидрометцентра, 19 и 20 мая в столице прогнозируются плюс 32 градуса без осадков, а 21 мая - плюс 31 градус, но с переменной облачностью и с кратковременной дождливой грозой.
"Новые для Москвы трехдневные рекорды в плюс 32 градуса ожидаются 19 мая, ранее в этот день в 1979 году было плюс 30,2, для 20 мая 1897 года рекордом было плюс 29,7, а для 21 мая рекордом было плюс 29,2 в 2014 году", - пояснила синоптик.