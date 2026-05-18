Замену остекления завершили на 13 надземных пешеходных переходах в Москве - РИА Новости, 18.05.2026
17:55 18.05.2026
Замену остекления завершили на 13 надземных пешеходных переходах в Москве

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Замену остекления завершили на 13 надземных пешеходных переходах в Москве, работы начались осенью прошлого года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве завершили замену остекления на 13 надземных пешеходных переходах. Общая площадь составила 116,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работы начали осенью 2025 года, их выполняли в рамках программы по приведению в надлежащее состояние остекленных надземных пешеходных переходов.
"Прозрачные панели меняют из-за повреждений от воздействия атмосферных условий и износа в процессе эксплуатации. Этого не делали с момента постройки переходов. Специалисты комплекса городского хозяйства демонтировали старое остекление пролетного строения и установили новое поликарбонатное покрытие янтарного цвета", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что рабочие внутри пешеходных переходов обновили витражи, отремонтировали стены, покрасили конструкции и металлические элементы, обновили отделку, а также привели в порядок фасады.
"В этом году подобные работы выполнят еще на 28 таких сооружениях. Проводятся они поэтапно, кроме того, переходы не закрываются полностью - часть каждого строения обязательно остается открытой для пешеходов", - добавляется в сообщении.
